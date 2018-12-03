На Украине уменьшился поток автомобилистов через западную границу

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Все пункты пропуска на участке Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины работают в штатном режиме, в отличие от прошлой недели, когда владельцы авто с иностранной регистрацией ограничивали подъездные пути к границе, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Новые правила ввоза автомобилей на "еврономерах" вступили в силу 25 ноября. В тот же день начались массовые протесты, которые продолжались более двух суток. Тогда владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрывали дороги на западной границе Украины. В ГПСУ заявляли, что на западной границе Украины затруднено движение через семь пунктов пропуска: "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Шегини", "Краковец", "Малый Березный" и "Тиса".

"В последние дни фиксируется отсутствие очередей перед пунктами пропуска и уменьшение количества транспортного потока, пересекающего государственную границу со странами Евросоюза… Пассажиропоток уменьшился на 5% и транспортных средств почти на 15%. В первую очередь это связано с уменьшением количества граждан, которые ранее на автомобилях с иностранной регистрацией каждые пять дней выезжали за границу", — говорится в сообщении.

После вступления в силу законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, на участке западной границы фиксируется уменьшение пассажиропотока.