В районе арсенала под Черниговом саперы изъяли более 90 тысяч боеприпасов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Саперы изъяли более 90 тысяч боеприпасов в районе арсенала в Черниговской области Украины, где в октябре произошел пожар, разминирование территории продолжается, сообщили в понедельник в пресс-службе Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 3 декабря зона загрязнения с 16 километровой уменьшилась до 500 метров. В частности, с 9 октября отработано 308 заявок от населения об обнаружении взрывоопасных предметов, изъято 91 769 взрывоопасных предметов, проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов", — говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по ЧС.
Работы по разминированию и очистке территории продолжаются.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.