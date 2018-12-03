В районе арсенала под Черниговом саперы изъяли более 90 тысяч боеприпасов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Саперы изъяли более 90 тысяч боеприпасов в районе арсенала в Черниговской области Украины, где в октябре произошел пожар, разминирование территории продолжается, сообщили в понедельник в пресс-службе Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"По состоянию на 3 декабря зона загрязнения с 16 километровой уменьшилась до 500 метров. В частности, с 9 октября отработано 308 заявок от населения об обнаружении взрывоопасных предметов, изъято 91 769 взрывоопасных предметов, проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов", — говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по ЧС.

Работы по разминированию и очистке территории продолжаются.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.