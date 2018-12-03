Дутерте пошутил, что употребляет марихуану, чтобы не заснуть

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своей жесткой политикой в отношении наркотических веществ, сказал во время церемонии вручения наград национального организационного комитета АСЕАН, что употребляет марихуану, чтобы не заснуть, сообщает местный новостной портал Rappler.

"Это изнуряющая работа для моего возраста, но я не так устаю, потому что употребляю марихуану, чтобы не заснуть", — приводит портал слова Дутерте, который жаловался на слишком плотный график встреч в рамках саммита АСЕАН.

Однако позже в ходе общения с журналистами он заявил, что про марихуану он, "конечно же, пошутил", и такой юмор является частью его "стиля".

Дутерте запомнился тем, что пропустил в общей сложности пять мероприятий во время саммита АСЕАН, проходившего в ноябре этого года в Сингапуре, чтобы подремать и восстановить силы.

Избранный в мае 2016 года Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 3 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.