В ЛНР заявили о повреждении моста на КПП "Станица Луганская" из-за обстрела

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2018 (18)

На контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской. Архивное фото

На контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Деревянный мост поврежден на единственном между подконтрольной Киеву территорией и самопровозглашенной Луганской народной республикой контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская", сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах за сутки со стороны вооруженных сил Украины, в том числе и района КПП "Станица Луганская".

По данным ведомства, 2 декабря силовики нарушили режим прекращения огня. "Зафиксировано повреждение деревянного помоста, соединяющего обрушенную часть моста с пунктом пропуска ЛНР", — сообщили в СЦКК.

Уточняется, что обстрел велся выстрелами ВОГ-25 из подствольного гранатомета ГП-25.