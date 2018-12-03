Вучич назвал условие продолжения диалога с Приштиной

БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил на встрече с комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Йоханнесом Ханом об опасных последствиях введения косовско-албанскими властями пошлины в 100% на сербскую продукцию, но выразил готовность продолжить диалог Белграда и Приштины после отмены таможенных мер.

В понедельник Хан прибыл в Белград для разговора с Вучичем за закрытыми дверями, откуда отправится в Приштину на встречи с косовско-албанским руководством.

"Меры Приштины ведут к полной дестабилизации всего региона и могут привести к эскалации конфликта", — цитирует пресс-служба Вучича.

Он поблагодарил Хана за понимание ситуации и отметил, что Белград готов продолжить диалог с косовско-албанской администрацией, "после того как Приштина отменит безответственные шаги".

"Сербия не будет отвечать контрмерами, так как хочет остаться надежным партнером в регионе, в Европе и в мире", — подчеркнул сербский лидер.

Сообщается, что Хан ответил, что длительная стабильность "требует примирения и добрососедских отношений" и выразил полную поддержку поиску выхода из кризиса мирным путем.

Правительство самопровозглашенной республики Косово 21 ноября установило таможенную пошлину в 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово. Белград требует отмены пошлин, косовские сербы проводят мирные акции протеста.