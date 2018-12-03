В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2018 (18)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"Вчера около 15.25 (совпадает с мск) расчетом воздушного наблюдения одного из подразделений Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Желобок был обнаружен и сбит БПЛА коммерческого типа "Фантом", — сказал Осадчий.

Он уточнил, что на данный момент Народная милиция ЛНР изучает фото и видеоматериалы его пролета над позициями украинских силовиков. По его словам, в целом силовики активизировали воздушную разведку позиций ополченцев с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Ранее исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Михаил Филипоненко заявил, что в ноябре ополченцы в ЛНР сбили три БПЛА украинских силовиков.