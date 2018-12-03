Юрист назвал последствия от разрыва Украиной договора о дружбе с Россией

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Если Верховная рада одобрит внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве, решение всех вопросов между странами значительно усложнится, административных барьеров станет больше, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве.

"Договор о дружбе регулирует конкретные сферы, включая политические, экономические, торговые и социальные. Отношения в этих областях теперь будут предметом отдельных переговоров. Это усложнит решение самых проблемных вопросов — особенно в транспортной и торговой областях, а также с правами граждан… Теперь будет больше административных барьеров", — сказал юрист.

По его словам, те граждане Украины, которые на основе договора имели возможность перемещаться, работать в России, переводить капиталы из одной страны в другую, столкнутся с тем, что все эти вопросы будут рассматривать отдельные органы того или другого государства. "Украина не будет признавать никакие российские социальные гарантии", — считает он.

Капустин не исключил, что вслед за прекращением действия договора о дружбе и сотрудничестве Киев может денонсировать и те двусторонние соглашения, которые были заключены в развитие этого договора, что также повлечет негативные последствия.

"Например, это касается сферы ВТС. Все контракты между предприятиями двух стран, которые работали в кооперации над производством военной продукции, будут, по всей видимости, разорваны. Кроме того, среди соглашений в сфере военного сотрудничества было неучастие в военных блоках, направленных друг против друга. А теперь оно может прекратить действие", — добавил собеседник агентства.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.