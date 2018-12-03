В Париже оценили ущерб от беспорядков на субботней акции протеста

ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Мэрия Парижа оценивает сумму ущерба от беспорядков, произошедших в субботу на акции протеста "желтых жилетов" во французской столице, в 3-4 миллиона евро, сообщает телеканал BFMTV.

"Согласно мэрии Парижа, счет составит от 3 до 4 миллионов евро", — сообщается на сайте телеканала.

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушением магазинов и банков. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны более 400 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика. Президент Франции Эммануэль Макрон жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.

Одна из главных достопримечательностей Парижа — Триумфальная арка — оказалась в центре беспорядков. Хулиганы писали на монументе различные надписи, в числе которых — призывы к отставке Макрона. По словам президента Центра национальных памятников Филиппа Белаваля, которые приводит газета Figaro, вандалы нанесли значительный ущерб выставочным залам музея Триумфальной арки, разрушили некоторые статуи. Белаваль считает, что сумма нанесенного ущерба может составить до миллиона евро. После произошедших беспорядков Триумфальная арка была закрыта для посещения.

Мэр Парижа Анн Идальго призвала к большей координации между столичными властями и МВД страны для предотвращения беспорядков.

"Конструктивная беседа сегодня утром с (премьер-министром Франции) Эдуаром Филиппом. Я, в частности, призвала к большей координации между министерством внутренних дел и избранными должностными лицами Парижа: необходимо максимально предотвращать насилие и разрушения", — написала на своей странице в Twitter Идальго в понедельник.