В Германии в приюте для беженцев нашли тело девушки

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Немецкие правоохранители обнаружили тело 17-летней девушки в общежитии для беженцев и бездомных в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила телерадиокомпания Westdeutscher Rundfunk.

Родители девушки, которая жила в городе Ункель, недалеко от Бонна, подали заявление о пропаже дочери в прошлую пятницу. После этого полиция начала усиленные поиски, в частности близ озера Зигларер. Недалеко от этого озера отдыхающие обнаружили одежду и сумку девушки. Общежитие для беженцев, где в конечном итоге в воскресенье вечером было найдено тело, находится в трех километрах от озера в небольшом городе Санкт-Августин.

Полиция подозревает, что девушку убили, подозреваемый уже задержан. На его след полиция вышла через социальные сети и мобильную переписку. Речь идет о 19-летнем уроженце Кении, имеющем немецкое и кенийское гражданство. Он живет в комнате в общежитии, как нуждающийся в жилплощади.

Подозреваемый сам указал полиции на место, где находилось тело. Он рассказал правоохранителям, что обнаружил мертвую девушку в своей комнате. Сообщается, что жертва и подозреваемый познакомились через соцсети и договорились встретиться. Подозреваемый пока не дал конкретных показаний относительно того, как девушка оказалась в его комнате и каким образом умерла.