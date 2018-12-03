МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На Украине начались сборы резервистов, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил страны в Facebook.
Также планируется провести десятидневные сборы на полигонах в Херсонской и Запорожской областях.
"Подчеркиваем, что все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы предоставить возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в преддверии католического Рождества и встретить его в семейном кругу", — добавили в Генштабе.
Сборы резервистов начались из-за военного положения, введенного в десяти областях Украины, в том числе в Луганской и Донецкой.
Военное положение ввели на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Они были задержаны российскими пограничниками.