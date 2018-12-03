Мэр Вильнюса перепутал Джорджа Буша с его сыном

ВИЛЬНЮС, 3 дек – РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс извинился за то, что перепутал бывших президентов США Джорджа Буша — старшего и Джорджа Буша — младшего. Об этом сообщает Sputnik Литва.
Шимашюс отметил, что получил хороший урок, и теперь он будет напоминать себе, что в минуту волнения нужно "сделать глубокий вдох", прежде чем говорить что-либо.
"Потому что первая эмоция может привести к ошибке, которая будет позором…" — заключил мэр.
После того, как ошибка была обнаружена, Шимашюс удалил пост и написал новый с извинениями.
Сорок первый президент США Джордж Буш — старший умер на 95-м году жизни. Причина смерти пока неизвестна. В апреле и мае этого года его дважды госпитализировали. В первом случае причиной был сепсис, во втором — низкое кровяное давление.
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