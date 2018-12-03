Во Франции протестующие школьники заблокировали около сотни лицеев

ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Школьники, выступающие против реформ образовательной системы Франции, заблокировали около сотни лицеев по всей стране, что привело к столкновениям с правоохранителями, передает портал France Info.

Так, в регионе Овернь-Рона-Альпы школьники, часть из которых выражает свою поддержку движению "желтых жилетов", стали кидать в полицию различные предметы, на что силовики ответили слезоточивым газом.

В городе Дижон региона Бургундия — Франш-Конте сотни учащихся заблокировали свой лицей. В итоге образовательное учреждение будет закрыто весь день.

Сразу в нескольких городах региона Центр — Долина Луары школьники так же блокируют свои лицеи, и зачастую это сопровождается столкновениями с полицией.

Протесты коснулись и Корсики, где в городе Бастия подростки установили деревянные палеты перед входами в образовательные учреждения.

Беспорядки не обошли стороной и столичный регион Франции. Так, в пригороде Парижа Обервилье школьники подожгли перед лицеем автомобиль и мусорные баки.

Помимо этого сообщается о беспорядках в регионах Новая Аквитания, Окситания, Земли Луары и Прованс — Альпы — Лазурный берег.

Протесты школьников проходят на фоне многочисленных акций движения "желтых жилетов". Массовые протесты движения начались во Франции 17 ноября. Сначала люди выступали против повышения цен на топливо, однако затем спектр проблем, вызывающих недовольство, расширился, включив в себя и снижение покупательной способности, и новые налоги, и другое.

Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов травмы получили 133 человека, в том числе 23 силовика.