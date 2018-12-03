Во Франции протестующие школьники заблокировали около сотни лицеев

ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Школьники, выступающие против реформ образовательной системы Франции, заблокировали около сотни лицеев по всей стране, что привело к столкновениям с правоохранителями, передает портал France Info.
В городе Дижон региона Бургундия — Франш-Конте сотни учащихся заблокировали свой лицей. В итоге образовательное учреждение будет закрыто весь день.
Сразу в нескольких городах региона Центр — Долина Луары школьники так же блокируют свои лицеи, и зачастую это сопровождается столкновениями с полицией.
Протесты коснулись и Корсики, где в городе Бастия подростки установили деревянные палеты перед входами в образовательные учреждения.
Беспорядки не обошли стороной и столичный регион Франции. Так, в пригороде Парижа Обервилье школьники подожгли перед лицеем автомобиль и мусорные баки.
Помимо этого сообщается о беспорядках в регионах Новая Аквитания, Окситания, Земли Луары и Прованс — Альпы — Лазурный берег.
Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов травмы получили 133 человека, в том числе 23 силовика.