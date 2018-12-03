Рада поддержит выход из договора о дружбе с Россией, заявили в Госдуме

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Верховная рада Украины поддержит президентский законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Петр Порошенко в понедельник внес в Раду законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве.

"То, что сегодняшняя Рада примет этот проект закона, наверное, не вызывает сомнений, потому что большинство депутатов Рады контролируются советниками госдепа, которые находятся в руководстве Украины. Мы прекрасно понимаем, что Порошенко сегодня не управляет страной, ею управляют другие силы, которые, к сожалению, сделали из Украины страну-мутанта, которая сегодня решает вопросы эскалацией", — заявил РИА Новости Водолацкий.

По его мнению, "расторжение договора не повлияет на отношения двух государств", но "может влиять на отношения наших семей". "Потому что у нас, особенно там, где введено военное положение, все связано с семейными узами: один брат живет одной стороне, второй – на другой. Это, конечно, наносит вред отношениям между народами… Все действия (Порошенко – ред.) связаны с действием военного положения", — добавил депутат Госдумы.

Ранее Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Инцидент в Черном море, в ходе которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями, обострил и без того непростые отношения Киева и Москвы. На фоне произошедшего Верховная рада Украины 26 ноября одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.