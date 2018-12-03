Порошенко утверждает, что ЕСПЧ обязал Россию предоставить данные о моряках

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию предоставить Киеву информацию о задержанных украинских моряках, нарушивших границу с РФ. Подтверждения со стороны ЕСПЧ этих утверждений не поступало.

"Европейский суд по правам человека в ответ на заявление Украины уже вынес срочное и важное решение — обязал Россию предоставить информацию по: задержанию моряков и юридических обоснований их задержания; места их удерживания; причиненные ранения; оказанная медицинская помощь", — заявил Порошенко на брифинге.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявляла, что передает данные о состоянии украинских моряков Киеву.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.