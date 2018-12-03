МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявления президента Украины Петра Порошенко о переброске украинских войск к границе с Россией, назвав это не только провокацией, но и запугиванием самих украинцев.
Слуцкий отметил, что переброска войск ведется в тех регионах Украины, "где у Порошенко меньше всего поддержки, где шатается его конфетный трон".
"И тут агрессия президента Украины направлена в первую очередь на свой собственный народ. К сожалению, нынешнее руководство Украины хочет только властвовать, а не исполнять свои обязанности перед народом", — заключил он.
Украинский президент также заявил в эфире канала "112 Украина", что в Киеве якобы есть "информация о резком увеличении российских войск" вдоль границы, однако не привел никаких доказательств.
Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.