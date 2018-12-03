Порошенко внес в Раду законопроект о местных выборах при военном положении

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о проведении местных выборов в период действия военного положения, сообщила в понедельник представитель главы государства в парламенте, депутат от фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Сегодня президент подал изменения в закон о правовом режиме военного положения, в котором определил… установить в части первой статьи 19, которая касается запрета проведения в условиях военного положения выборов в органы местного самоуправления, что (этот запрет — ред.) не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года", — сказала Ирина Луценко за заседании согласительного совета Верховной рады, который транслировал телеканал "112. Украина".

Ранее Верховная рада Украины одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

Инцидент в Черном море, в ходе которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями, обострил и без того непростые отношения Киева и Москвы. На фоне произошедшего Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.

Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.