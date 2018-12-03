БЕРЛИН, 3 дек – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудит в четверг с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным ситуацию в Азовском море, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Адебар.
"Министр иностранных дел в четверг будет присутствовать на заседании Совета глав МИД ОБСЕ. Там не будет проведено встречи "нормандского формата", но запланированы переговоры с украинским главой МИД, а также с российским главой МИД по этому комплексу тем, в том числе о продолжении поиска дипломатического решения и продвижения в вопросе деэскалации", — сказала Адебар.
В прошлый понедельник президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил ей о ситуации в Азовском море. Разговор произошел после инцидента в Керченском проливе, еще больше обострившего отношения Москвы и Киева — корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.
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