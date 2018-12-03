В Берлине заявили о подготовки встречи в "нормандском формате"

БЕРЛИН, 3 дек – РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что встреча представителей "нормандского формата" по Азовскому морю произойдет "в ближайшее время".

"Конкретную дату я сейчас назвать не могу, но есть договоренность, что это произойдет в ближайшее время", — сказал представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, не уточнив уровень чиновников.

Неделю назад в Берлине прошла встреча на уровне политдиректоров нормандского формата. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва довольна тем, как прошел разговор на встрече политдиректоров.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила на полях саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе, что приветствует договоренность о проведении переговоров в "нормандском формате" на уровне внешнеполитических советников по комплексу тем, связанных с судоходством в Азовском море и Керченском проливе.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил ей о ситуации в Азовском море. Разговор произошел после инцидента в Керченском проливе, еще больше обострившего отношения Москвы и Киева — корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что "нормандский формат занимается вопросами собственно реализации минских договоренностей, эта ситуация, точнее, провокация украинской стороны в российских территориальных водах, вряд ли относится, к скажем так, к измерению минских договоренностей".