В Греции назвали дату оглашения решения по делу Винника

АФИНЫ, 3 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Верховный суд Греции Ареопаг отложил до 19 декабря рассмотрение апелляции адвокатов на решение суда первой инстанции о выдаче россиянина Александра Винника во Францию, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья сказала, что 19 декабря будет опубликовано решение.

В понедельник суд дал адвокату закончить выступление и отклонил очередное ходатайство защиты и Винника об отводе председателя суда и прокурора, которые постоянно в течение процесса нарушении права Винника.

"Я требую отвода всего состава суда и особенно прокурора … Я считаю, что вы беззаконно меня судите – вы и прокурор. И у меня есть факты и доказательства. Есть и свидетели вашего беззакония", — заявил Винник.

Прокурор предложил отклонить все и продолжить заседание.

"У вас есть совесть?" — спросил Винник.

"У нас есть совесть",- сказала председатель суда.

"Почему же вы так поступаете?" — спросил Винник, добавив, что "суд — не базар".

Судья заявила, что суд всех достаточно выслушал. После этого она сообщила, что решение объявит 19 декабря.

Винник был арестован в Греции на основании американского запроса об экстрадиции по обвинению в отмывании миллиардов долларов. Его выдачи добивается Россия. 15 июня Франция издала европейский ордер об аресте Винника, обвинив его во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Согласно обвинению, Винник совершал преступления до 14 июня 2018 года, а это значит — прямо из греческой тюрьмы.