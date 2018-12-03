ВСУ стягивают технику к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Украинские силовики в связи с введением в десяти областях Украины военного положения стягивают технику и вооружение к линии боевого соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"В рамках выполнения мероприятий военного положения, ВС Украины наращивают силы и средства вблизи линии соприкосновения", — сказал Осадчий.
Он уточнил, что в районе населенного пункта Болотенное Станично- Луганского района, противник разместил запрещенное Минскими соглашениями вооружение, а именно две самоходные артустановки САУ "Гвоздика" калибром 122 миллиметра. В районе населенных пунктов Петровка и Крякова, по его словам, также зафиксированы гаубицы ВС Украины калибром 152 и 122 миллиметра.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной", — уточнил начальник пресс-службы.