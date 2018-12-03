Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото

Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото

БЕРЛИН, 3 дек – РИА Новости. МИД ФРГ осуждает недавние испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности и призывает отказаться от подобных акций, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Мария Адебар.

"Мы осуждаем испытания иранской ракеты средней дальности, подобные испытания несовместимы с действующей резолюцией СБ ООН 2231 от 2015 года. Подобные действия усиливают и без того высокую напряженность в вопросах безопасности в регионе", — заявила Адебар, добавив, что в Берлине "призывают Иран отказаться от подобных акций".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН. По его словам, испытание нарушает резолюцию Совета безопасности ООН 2231. Помпео добавил, что США осуждают это и призывают Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.