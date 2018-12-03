Anonymous назвали "немецких участников" сети Integrity Initiative

БЕРЛИН, 3 дек — РИА Новости. Группировка хакеров Anonymous опубликовала документы, которые, по их утверждению, содержат перечень реальных и потенциальных участников так называемого немецкого "второго кластера" британского антироссийского проекта Integrity Initiative.
Так, в опубликованных материалах, якобы представляющих собой часть внутренней переписки немецкого "второго кластера" Integrity Initiative под руководством "британского эксперта и предположительно агента MI6 Харольда Эллетсона (Harold Elletson)", представлен список политиков, журналистов и общественных деятелей, которые готовы прямо поддержать проект или разделяют идейные убеждения его организаторов.
В их числе — глава института по вопросам политики безопасности при университете в Киле Йоахим Краузе, политик Мари-Луизе Бек, журналисты Борис Райтшустер, Клаудиа фон Зальцен, шеф-редактор журнала "Восточная Европа" Манфред Заппер, член германского отделения "Репортеров без границ" Джемма Пёрцген. Райтшустер, судя по записи в его Facebook, прекратил свою работу как завбюро журнала "Фокус" в Москве в августе 2015 года, что примерно совпадает со временем создания Integrity Initiative.
Новые документы, опубликованные хакерами из группировки Anonymous, связаны с Грецией, Испанией и Германией, в некоторых из них упоминается Россия. В частности, в публикациях, касающихся Испании, говорится о "фейковых доказательствах вмешательства России в референдум о независимости Каталонии, распространенных в СМИ и испанскими политиками". Документы, относящиеся к Греции, представляют реакцию в греческих СМИ на так называемое "дело Скрипалей", а также содержат исследования "агентов российского влияния в Греции, целью которых ставится дискредитация лидеров партии СИРИЗА".
Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, Integrity Initiative был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто с ним связан, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков — сподвижник Алексея Навального и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя данную информацию, отметил, что, как можно понять из комментариев Integrity Initiative, единственная его задача — "очернение России в глазах общественности зарубежных стран".