Во Франции протестующие заблокировали 11 топливохранилищ, пишут СМИ

ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Одиннадцать топливохранилищ французской нефтегазовой компании Total заблокированы участниками протестов во Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.