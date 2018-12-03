Во Франции протестующие заблокировали 11 топливохранилищ, пишут СМИ

ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Одиннадцать топливохранилищ французской нефтегазовой компании Total заблокированы участниками протестов во Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что на 75 из 2200 заправочных станций Total наблюдается недостаток топлива.

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.