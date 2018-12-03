ООН призывает к увеличению мер для предотвращения экологической катастрофы

КАТОВИЦЕ (Польша), 3 дек – РИА Новости. Страны мира не принимают достаточных мер для предотвращения экологической катастрофы, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на 24-й Конференции ООН по изменению климата (СОР24), которая проходит в Катовице на юге Польши.

"Мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Изменение климата происходит все быстрее. Мы должны успеть, пока не стало поздно. Трудно переоценить актуальность наших задач и нашу ситуацию", — сказал Гутерреш.

"Мы до сих пор не принимаем достаточных мер для предотвращения необратимых катастрофических климатических изменений. Совершенно точно, что мы пока не встали на курс достаточных действий. Нам нужен прорыв. Если этого не сделать, Арктика и Антарктика будут таять, будут гибнуть кораллы. Издержки экологических катастроф примут невообразимый характер", — сказал он.

По словам генсека ООН, миру необходимо "полное преобразование экономики". Он уверен, что страны мира должны "стать на путь низкоуглеродного экономического развития".

Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.