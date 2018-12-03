США препятствуют урегулированию между Палестиной и Израилем, заявил Аббас

РИМ, 3 дек – РИА Новости. Нынешнее руководство США стало препятствием в палестино-израильском урегулировании, Вашингтон не может быть единственным посредником в этом процессе, считает лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

"США не могут быть единственным посредником в палестино-израильском урегулировании. Мы не хотим иметь ничего общего с этой администрацией (США) и мы не примем от них никакого плана, который нарушает международное право и не соответствует роли посредников", — заявил он в интервью итальянской газете La Stampa

По его слова, президент Дональд Трамп в 2017 году предложил себя в качестве посредника между палестинцами и израильтянами, однако резко изменил свою позицию, когда признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда посольство США, "утверждая, что с этого момента Иерусалим лежит вне стола переговоров".

"Затем администрация США ввела ряд других карательных мер в отношении палестинцев, включая сокращение помощи правительству и агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и закрытие офис Организации освобождения Палестины в Вашингтон. Из-за этого невозможно, чтобы США были единственным посредником", — сказал Аббас, в понедельник прибывший в Рим для встречи с папой Римским Франциском и руководством Италии.

Лидер Палестины подчеркнул, что готов к прямому диалогу с Израилем с участием различных международных игроков и форматов.

"В феврале прошлого года я заявил Совету Безопасности ООН, что единственный способ добиться прогресса — создать механизм, который бы включал всех постоянных членов Совбеза, ближневосточного квартета и других. Европа тоже может сыграть свою роль. И мы остаемся открытыми для прямых переговоров, я несколько раз соглашался на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в том числе в Москве по приглашению президента Путина, но он (премьер Израиля) никогда не приезжал", — подчеркнул Аббас.