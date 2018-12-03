МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправил письмо премьер-министру Пакистана Имрану Хану с просьбой о помощи в мирном процессе в Афганистане, сообщает телеканал Geo TV.

По данным телеканала, Имран Хан рассказал на встрече с журналистами о получении письма от американского президента в понедельник. Премьер сообщил, что в нем Трамп просит Пакистан сыграть свою роль в мирном процессе, а также помочь призвать движение "Талибан" сесть за стол мирных переговоров с правительством Афганистана.

Ранее Трамп поддержал решение своей администрации об отказе в выдаче средств Пакистану, заявив, что Исламабад ничего не делает для США. Он добавил, что Пакистан помогал главарю террористической группировки "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) Усаме бен Ладену скрываться на территории страны.

В ответ премьер Пакистана заявил, что ни один из граждан страны не участвовал в терактах 11 сентября и что Пакистан помогает США в войне против терроризма. МИД Пакистана позже также вызвал поверенного в делах посольства США, чтобы выразить протест в связи с заявлениями Трампа об отсутствии помощи Исламабада Штатам в борьбе с терроризмом.

В Женеве 27 и 28 ноября прошла международная министерская конференция по Афганистану. Встреча была посвящена вопросам международного содействия процессу национального примирения в Афганистане, обзору реализации афганским правительством программы реформ и поддержке региональных экономических инициатив, ориентированных на Афганистан. По итогам дискуссий участники приняли коммюнике, в котором призвали "Талибан" сесть за стол мирных переговоров с правительством Афганистана.

Основным условием, которое выдвигают представители "Талибана" для начала мирного процесса, является согласование графика вывода всех иностранных войск с территории страны. Обсуждать этот вопрос они намерены с США, а не с правительством в Кабуле, которое считают "марионеточным".

*Террористическая организация, запрещенная в России