МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправил письмо премьер-министру Пакистана Имрану Хану с просьбой о помощи в мирном процессе в Афганистане, сообщает телеканал Geo TV.
Ранее Трамп поддержал решение своей администрации об отказе в выдаче средств Пакистану, заявив, что Исламабад ничего не делает для США. Он добавил, что Пакистан помогал главарю террористической группировки "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) Усаме бен Ладену скрываться на территории страны.
В ответ премьер Пакистана заявил, что ни один из граждан страны не участвовал в терактах 11 сентября и что Пакистан помогает США в войне против терроризма. МИД Пакистана позже также вызвал поверенного в делах посольства США, чтобы выразить протест в связи с заявлениями Трампа об отсутствии помощи Исламабада Штатам в борьбе с терроризмом.
Основным условием, которое выдвигают представители "Талибана" для начала мирного процесса, является согласование графика вывода всех иностранных войск с территории страны. Обсуждать этот вопрос они намерены с США, а не с правительством в Кабуле, которое считают "марионеточным".
*Террористическая организация, запрещенная в России