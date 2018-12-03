Семенченко опроверг информацию о задержании в Грузии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Депутат Рады Украины от объединения "Самопомощь" и экс-руководитель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко опроверг информацию о своем задержании в Грузии.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова о том, что среди задержанных в Грузии украинцев был Семенченко.

"Информация о том, что меня якобы кто-то, где-то задерживал – фейк. Информация, что я "вылетел из Грузии в неизвестном направлении" — фейк. В связи с задержанием украинских граждан в Тбилиси занимаюсь информированием их семей, организацией адвокатов и выяснением ситуации которая привела к данной провокации", — написал Семенченко на своей странице в Facebook.

Он также назвал фейком информацию о том, что украинцев задержали во время закупки оружия.

"Их задержали в гостинице и далее (со слов адвокатов) у одного якобы нашли патроны, у другого пистолет, у третьего снова патроны. И так далее. Уверен, что надо заслушать позицию самих украинцев и их адвокатов", — отметил Семенченко.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии за противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц. В результате обыска в гостиничных номерах изъяты огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы.

По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии — Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что Лука действительно собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Масштабный митинг оппозиции, которая не признает итоги прошедшего 28 ноября второго тура президентских выборов, прошел на центральном проспекте Руставели в воскресенье. В ходе акции по скайпу, при помощи смонтированного у сцены экрана, к митингующим подключился Саакашвили. Пока не известно, когда состоится очередная акция оппозиционеров.