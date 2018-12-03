Во Франции намерены провести дебаты в парламенте в связи с беспорядками

ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Правительство Франции предлагает провести дебаты в нижней и верхней палатах парламента в связи с произошедшей в субботу акцией протеста "желтых жилетов", которая сопровождалась беспорядками в Париже, сообщается в коммюнике.

"По просьбе президента республики после событий, произошедших в субботу, премьер-министр с сегодняшнего дня проводит консультации с группами и политическими партиями, представленными в парламенте. Он проведет обсуждение с группой, имеющей большинство в парламенте, и примет во вторник во второй половине дня членов коллектива "желтых жилетов", которые обратились с просьбой о встрече. Правительство в соответствии со статьей 50-1 конституции Франции предлагает провести дебаты в среду — в Национальном собрании, в четверг — в Сенате", — говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба премьер-министра Эдуара Филиппа.

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая вечером в субботу на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.

Как ожидается, министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер и госсекретарь при МВД Лоран Нуньес выступят 4 декабря перед комитетом по законодательству сената в связи с прошедшими в стране протестами.