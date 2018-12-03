МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко о планах России захватить Бердянск и Мариуполь — абсурд и попытка спровоцировать напряженность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это абсолютно абсурдное заявление. Собственно, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине. Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает. Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России", — ответил Песков на вопрос прокомментировать слова Порошенко.