МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко о планах России захватить Бердянск и Мариуполь — абсурд и попытка спровоцировать напряженность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы не отказалась от своего плана захватить украинские города Бердянск и Мариуполь (находятся на побережье Азовского моря), чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. При этом он не привел никаких реальных подтверждений своих слов, а единственным доказательством таких "планов" назвал инцидент 25 ноября в Керченском проливе, когда Россия задержала украинских моряков, незаконно пересекших границу с Россией.

"Это абсолютно абсурдное заявление. Собственно, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине. Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает. Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России", — ответил Песков на вопрос прокомментировать слова Порошенко.