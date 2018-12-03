В Кремле исключили телефонный разговор Путина и Порошенко в ближайшее время

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по итогам инцидента в Керченском проливе, когда украинские ВМС нарушили границу России, пока не состоялся и в ближайшие дни не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я могу вам только подтвердить, что, действительно, до сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни, такого разговора не планируется", — сказал Песков.

Ранее Петр Порошенко сообщал о неудачной попытке связаться с президентом России Владимиром Путиным после инцидента в Черном море, в ходе которого корабли ВМС Украины нарушили границу России и были задержаны. Украинский лидер заявлял, что готов к контакту в любом формате — в двустороннем, нормандском, с участием американских партнеров.

"Нормандский формат занимается вопросами собственно реализации минских договоренностей, эта ситуация, точнее провокация украинской стороны в российских территориальных водах, вряд ли относится, к скажем так, к измерению минских договоренностей", — сказал Песков в ответ на вопрос, насколько необходима встреча в нормандском формате по данной теме.