МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Группа анархистов, в том числе из России, задержана в Минске недалеко от здания МВД Белоруссии за акцию возле скульптуры городовому, которая была установлена в 100-летию белорусской милиции, сообщается на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Правозащитники сообщают, что в воскресенье группа анархистов возложила к скульптуре погребальный венок с надписью "Имиджу МВД". В результате, по данным правозащитников, задержаны шесть человек, в том числе двое — из России, они были доставлены в РУВД Московского района Минска. "Ожидается, что 3 декабря состоятся суды над задержанными", — говорится в сообщении. Пока неизвестно, в каком именно правонарушении обвиняются задержанные.

В Главном управлении внутренних дел Минского горисполкома РИА Новости пока не прокомментировали эту информацию. В дипмисии РФ в Минске сообщили, что на данный момент нет информации о задержании россиян и обращений по поводу консульской помощи по данному случаю.

Скульптурная композиция "Минский городовой" была установлена в столице Белоруссии в честь 100-летия белорусской милиции в 2017 году. Она находится рядом с музеем центра культурно-воспитательной работы МВД. Композиция представляет собой стража порядка начала ХХ века и маленькую беспородную собачку, которая устроилась в ногах у городового.

Ранее милиция задержала в Минске подростка за пощечину скульптуре городового и заставила извиниться перед ней. В отношении подростка был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, но позже дело было закрыто после профилактической беседы.

Этот случай вызвал резонанс в Белоруссии: интернет-пользователи активно рассуждали, какие действия можно совершать по отношению к скульптурам. Местные СМИ сообщали о попытках белорусов поцеловать городового, повязать ему на шею шарф "для тепла", которые заканчивались профилактической беседой с работниками милиции.