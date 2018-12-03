На Украине заявили, что среди задержанных в Грузии был Семенченко

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Львовская партия "Самопомощь" во главе с бывшим командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко "втравила" Украину в грузинский дипломатический скандал, написали в Facebook лидер украинской Соцпартии Илья Кива и советник президента Юрий Бирюков.

Так, Бирюков назвал Семенченко "подлецом, провокатором и предателем" и заявил, что он подставил своих и "в последний момент сбежал".

Кива, в свою очередь, потребовал от СБУ проверить причастность членов "Самопомощи" к преступлениям, совершенным на Украине и в других странах.

Сам Семенченко опроверг сообщения о своем задержании в Грузии.

"Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал, — фейк. Информация, что я вылетел из Грузии в неизвестном направлении, — фейк. И нет у меня никакой дипломатической неприкосновенности — здесь я самый обычный иностранец", — заявил украинский нардеп.

Второго декабря в двух гостиницах Тбилиси прошла спецоперация, были задержаны шесть граждан Украины. По данным МВД Грузии, при обыске изъяли пистолеты Макарова и "Беретта", самодельное автоматическое огнестрельное оружие и различные боеприпасы.