В парламенте Грузии исключили проведение досрочных выборов

ТБИЛИСИ, 3 дек – РИА Новости. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе исключает проведение досрочных парламентских выборов, которых требуют представители оппозиции.

Накануне в центре Тбилиси состоялась масштабная акция оппозиционного объединения "Сила в единстве", чей кандидат Григол Вашадзе проиграл прошедший 28 ноября второй тур выборов президента. Оппозиция не признает итоги выборов, намерена через суд добиваться их аннулирования и требует от властей проведения досрочных парламентских выборов. Вашадзе заявил, что дает властям время до 16 декабря для того, чтобы они приступили с ними к двусторонним консультациям, иначе акции протеста вновь продолжатся. Анонсированная оппозицией дата 16 декабря совпадает с инаугурацией избранного президента Саломе Зурабишвили.

"Парламентские выборы пройдут в 2020 году, как это предусматривает Конституция. Мы готовимся к инаугурации, а также к парламентским выборам 2020 года. Такова наша повестка дня", — заявил Кобахидзе журналистам и добавил, что митинг оппозиции доказал, что у нее нет никаких ресурсов организовать в стране переворот и дестабилизировать ситуацию.