Украинские пограничники за сутки не пустили в страну 50 россиян

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Киев не пустил на Украину 50 россиян за минувшие сутки, заявил в понедельник спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко.
"В целом за минувшие выходные поток россиян на Украину сократился вдвое", — цитирует Демченко телеканал 112 Украина.
Он также отметил, что российские пограничники отказали во въезде на территорию РФ 150 украинцам. По его словам, его соотечественникам "отказывают безосновательно, не объясняя причины отказа и никаких документов им не выдается".
Украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За день до этого Киев ввел военное положение в ряде областей на Украине, в том числе приграничных с Россией. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства. В МИД РФ отметили, что данное решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.