Украинские пограничники за сутки не пустили в страну 50 россиян

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Киев не пустил на Украину 50 россиян за минувшие сутки, заявил в понедельник спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко.

В интервью телеканалу 112 Украина он заявил, что на Украину за минувшие сутки не пропустили около 50 россиян, поскольку они не смогли подтвердить цель своей поездки.

"В целом за минувшие выходные поток россиян на Украину сократился вдвое", — цитирует Демченко телеканал 112 Украина.

Он также отметил, что российские пограничники отказали во въезде на территорию РФ 150 украинцам. По его словам, его соотечественникам "отказывают безосновательно, не объясняя причины отказа и никаких документов им не выдается".

Граждане России с прошлого понедельника начали получать от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами "Белавиа" или других авиакомпаний, были возвращены на территорию Белоруссии авиарейсами из различных украинских городов, преимущественно из Киева. По состоянию на понедельник число россиян, которые вынуждены были вернуться в аэропорт Минска из-за недопуска на Украину, за неделю составило почти 190 человек.

Украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За день до этого Киев ввел военное положение в ряде областей на Украине, в том числе приграничных с Россией. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства. В МИД РФ отметили, что данное решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.