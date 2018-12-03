МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что военное положение в ряде регионов страны не продлится более 30 дней.

​"Военное положение – это превентивная мера на срок в 30 дней. Это время будет использовано, чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага. Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется", — написал Порошенко в Twitter

Инцидент в Черном море, в ходе которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями, обострил и без того непростые отношения Киева и Москвы. На фоне произошедшего Верховная рада Украины 26 ноября одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.