В Израиле запретят ездить на электровелосипедах по дорогам без прав

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек – РИА Новости. Израиль с 1 января запретит ездить по дорогам владельцам электровелосипедов и электросамокатов, если у них нет водительского удостоверения и не пройден экзамен по теории вождения, сообщает издание Ynet.

Ранее израильское правительство утвердило программу, направленную на обеспечение безопасности велосипедистов, включая усиление надзора за соблюдением правил дорожного движения и ужесточение наказания нарушителей. С начала года на дорогах Израиля погибли 17 электровелосипедистов, в то время как в 2017 году жертвами стали семь человек, ссылается издание на данные министерства транспорта.

"Задача обязательного введения теоретического экзамена для электровелосипедистов — предоставить знания и понимание правил дорожного движения с раннего возраста. В основном это актуально для школьников, которые весьма активно начали использовать электровелосипеды", — цитирует Ynet слова министра транспорта Исраэля Каца.

​Чтобы упорядочить движение на дорогах, введен специальный курс теории и экзамен по управлению электровелосипедом. Только после успешной сдачи экзамена владелец транспортного средства получит разрешение на управление и сможет сесть за руль. Министр подписал постановление о снижении минимального возраста водителей электровелосипедов с 16 до 15 с половиной лет.

За отсутствие водительских прав водитель или его родители (в случае его несовершеннолетия) будут оштрафованы. Жесткие штрафные санкции минтранс намерен ввести, чтобы снизить аварийность на дорогах с участием электровелосипедистов. В числе прочего будут значительно увеличены штрафы за езду без защитного шлема, разговор по мобильному телефону во время поездки и за целый ряд других нарушений.