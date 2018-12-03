Американский сенатор призвал отправить в Черное море военные корабли НАТО

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал США и НАТО решительно ответить на "российскую агрессию" по отношению к Украине, пишет издание The Hill.

По мнению сенатора, российский лидер Владимир Путин — человек, который "считается с силой".

"Слова для него ничего не значат. Для него важны действия, поэтому я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги", — заявил Баррассо.

Для демонстрации силы сенатор предложил направить американский флот и корабли НАТО в Черное море. Кроме того, по словам Баррассо, нужны дополнительные поставки средств ПВО и противокорабельного оружия на Украину.

Также, Баррассо назвал правильным решение Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20.

Ранее глава Белого дома не стал проводить переговоры с российским лидером в Аргентине. Он объяснил свое решение инцидентом в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России и были задержаны. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов.

Впоследствии американский лидер заявил, что у него хорошие отношения с Путиным, и они встретится, когда наступит подходящее время.