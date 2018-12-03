Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 декабря в Милане

БАКУ, 3 дек — РИА Новости. Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 5 декабря на полях СМИД ОБСЕ в Милане, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.

"Министр иностранных дел Азербайджанской республики Эльмар Мамедъяров и и.о. министра иностранных дел республики Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретятся 5 декабря 2018 года на полях сессии 25-й встречи Совета министров ОБСЕ в Милане", — сказали в МИД.

По данным ведомства, на встрече будет обсуждаться урегулирование в Карабахе.

В Ереване подтвердили проведение встречи. "При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ 5 декабря в Милане пройдет встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.