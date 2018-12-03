Из-за Порошенко Украина теряет союзников, заявили в Верховной раде

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Провокация с нарушением украинскими судами российской границы в Черном море была выгодна лишь президенту Украины Петру Порошенко, который, тем не менее, не смог найти поддержки у мировых держав и добиться введения военного положения в стране на два месяца, считает лидер политической партии "Наши", депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Инцидент в Черном море, в ходе которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями, обострил и без того непростые отношения Киева и Москвы. На фоне произошедшего Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.

"К сожалению после всего его (Порошенко – ред.) креатива, всех провокаций, после возможной трагической ситуации в Черном море, а мы понимаем, что моряки могли погибнуть. Вот если бы они погибли, Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком, потому что тогда действительно можно было бы добиваться введения военного положения на два месяца", — сказал в эфире телеканала "Наш" Мураев.

По его мнению, Порошенко "не имеет никакой поддержки со стороны военных блоков, ни со стороны руководителей тех государств, которые до какого-то момента лояльно относились к нашей стране".

"К сожалению, я думаю, что эти отношения (с мировыми державами — ред.) теряются, потому что они нас ассоциируют с руководителем нашей страны на сегодня. И это огромная беда, потому что, когда Порошенко постоянно говорит: "Я — Украина, мой народ", его так начинают воспринимать", — добавил Мураев.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 13,2%, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.