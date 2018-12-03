В Армении бывшего министра заподозрили в получении взятки в $14 миллионов

ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Генпрокуратура Армении намерена предъявить бывшему министру охраны природы, депутату от оппозиционной Республиканской партии Араму Арутюняну обвинение в получении взятки в 14 миллионов долларов и легализации доходов, полученных незаконным путем, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"В результате расследования уголовного дела, возбужденного в 2015 году, установлено, что Арутюнян, занимавший в 2008 году должности министра охраны природы Армении и председателя межведомственной комиссии, предоставляющей лицензии на недропользование, потребовал и получил взятку в размере 14 миллионов долларов за предоставление лицензии на геологоразведку и эксплуатацию 10 месторождений цветных металлов", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что месторождения находятся в Сюникской, Гегаркуникской, Лорийской и Котайкской областях. "Шесть миллионов долларов было передано Арутюняну через посредников наличными, а остальные восемь – через банковский перевод", — заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По версии следствия, бывший министр открыл на других лиц банковские счета в зарубежных странах, "легализовав доходы, полученные преступным путем". В Генпрокуратуре добавили, в рамках головного дела еще двум лицам предъявлено обвинение в пособничестве в получении взятки в особо крупных размерах. "Кроме того, выяснилось, что Арутюняну принадлежит несколько особняков и квартир в Ереване, семиэтажное здание близ площади Республики, ресторанный комплекс, строение общественного значение стоимостью 427 миллионов драмов (880 тысяч долларов), свыше десяти земельных участков сельхоззначения в Котайкской области", — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что есть достаточные основания для предъявления Арутюняну обвинения в получении взятки и легализация доходов, полученных незаконным путем. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет.

"Генеральный прокурор Артур Давтян обратился с ходатайством к председателю Национального собрания (парламента) Армении с просьбой дать согласие на уголовное преследование и арест Арутюняна", — отмечается в сообщении.