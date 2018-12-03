Пушков прокомментировал жалобу Порошенко на нежелание Путина говорить с ним

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал жалобу украинского президента Петра Порошенко о том, что Владимир Путин не хочет разговаривать с ним.

Сенатор задается вопросом, о чем разговаривать российскому и украинскому президентам.

"Порошенко жалуется, что не может дозвониться до Путина. А зачем? Хочет обсудить собственную провокацию? Тут и так все ясно. Вновь обвинить Россию в подготовке к агрессии? Он этим и так каждый день занимается. Пожаловаться на судьбу? Не по адресу. Говорить не о чем", — написал Пушков у себя в Twitter.

Петр Порошенко в интервью французскому СМИ пожаловался на очередную неудачную попытку пообщаться с Путиным после ситуации в Керченском проливе. Украинский лидер заявил, что готов к телефонному разговору с российским президентом в любом формате. По мнению Порошенко, действия России в проливе нарушают нормы международного права.

Керченский инцидент

Ранее три корабля украинских ВМС нарушили российскую государственную границу и в течение нескольких часов опасно маневрировали, игнорируя законные требования погранслужбы ФСБ.

В итоге их задержали. Трое украинских моряков получили легкие ранения.

На борту украинских кораблей были 24 военных, в том числе сотрудники Службы безопасности Украины, которые, согласно данным ФСБ, занимались координацией провокации.

Всех задержанных обвинили в нарушении государственной границы и заключили под стражу на два месяца.