В Словакии суд арестовал 12 активистов Greenpeace после протестов на шахте

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Суд в Словакии постановил заключить под стражу 12 активистов международной экологической организации Greenpeace, задержанных ранее в ходе акции протеста на территории угольной шахты в городе Новаки, сообщает местное агентство TASR.

Активисты Greenpeace в среду, 28 ноября, забрались на вышку шахты и растянули там плакат с лозунгом, направленным против добычи угля на территории Словакии. Позднее они были задержаны. По данным агентства, действия активистов привели к приостановке работы на шахте на 5 часов.

Как сообщает агентство, в воскресенье районный суд города Прьевидза постановил, что задержанные активисты останутся под стражей. По словам судьи, существуют опасения, что в случае освобождения активисты могут принять участие в аналогичных действиях.

"Решение словацкого суда содержать активистов Greenpeace под стражей до начала судебного разбирательства недопустимо", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Также в Greenpeace сообщили, что среди задержанных есть граждане Словакии, Чехии, Финляндии, Германии и Бельгии. "Сейчас активистам грозят необоснованные уголовные обвинения и они рискуют получить тюремный срок до 5 лет", — отметили в организации, добавив, что адвокаты задержанных подадут апелляцию на решение суда.

"Эта мера (заключение под стражу — ред.), как правило, используется по отношению к опасным преступникам, которые могут продолжать свою преступную деятельность или сбежать от правосудия", — приводит агентство слова представительницы Greenpeace Иваны Кохутковой (Ivana Kohutkova), которая отметила, что в результате акции протеста никто не пострадал и не был нанесен ущерб собственности.