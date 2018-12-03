В Словакии суд арестовал 12 активистов Greenpeace после протестов на шахте

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Суд в Словакии постановил заключить под стражу 12 активистов международной экологической организации Greenpeace, задержанных ранее в ходе акции протеста на территории угольной шахты в городе Новаки, сообщает местное агентство TASR.
Как сообщает агентство, в воскресенье районный суд города Прьевидза постановил, что задержанные активисты останутся под стражей. По словам судьи, существуют опасения, что в случае освобождения активисты могут принять участие в аналогичных действиях.
"Решение словацкого суда содержать активистов Greenpeace под стражей до начала судебного разбирательства недопустимо", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.
"Эта мера (заключение под стражу — ред.), как правило, используется по отношению к опасным преступникам, которые могут продолжать свою преступную деятельность или сбежать от правосудия", — приводит агентство слова представительницы Greenpeace Иваны Кохутковой (Ivana Kohutkova), которая отметила, что в результате акции протеста никто не пострадал и не был нанесен ущерб собственности.