КАТОВИЦЕ, 3 дек – РИА Новости. Четкие правила игры необходимы для того, чтобы Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, заявил в интервью РИА Новости министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

В эти дни министр участвует в 24-й Конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице на юге Польши. Основная цель участников этого мероприятия — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.

По словам главы природного ведомства, вопрос ратификации "больше зависит от того, в каком окончательном виде будут сформированы способы и правила реализации Парижского соглашения".

"Для нас сейчас именно это является основным документом, и мы хотели бы его увидеть", — добавил он.

По словам Кобылкина, в документе, о котором идет речь, "должны быть четко прописанные правила, правила которые не будут допускать двойного толкования". "Желательно, чтобы были определены дальнейшие планы, задачи работы на климатическом треке на ближайшие один — два года", — добавил собеседник агентства.

"Нам нужны правила игры", — заключил он.

Одним из главных моментов в выполнении Парижского соглашения, по мнению министра, является "недопущение спора между развивающимися и развитыми странами – членами климатической Конвенции вокруг этого свода правил, о котором идет речь".

"Все зависит от того, в каком виде нам представят правила, и как будут работать переговорщики. Это очень важно", — сказал он.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.