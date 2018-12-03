Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2018 (12)

На контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской. Архивное фото

На контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

В воскресенье в ЛНР заявили, что украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелы велись по району населенного пункта Фрунзе и близ КПП "Станица Луганская".