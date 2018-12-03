Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
В воскресенье в ЛНР заявили, что украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелы велись по району населенного пункта Фрунзе и близ КПП "Станица Луганская".