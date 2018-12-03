Индийская Jet Airways отменила 14 рейсов после "внезапной болезни" пилотов

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 дек — РИА Новости. Один из крупнейших авиаперевозчиков Индии — компания Jet Airways — отменила 14 из запланированных на воскресенье и понедельник рейсов после отказа многих пилотов выйти на работу "из-за дурного самочувствия", сообщает телеканал NDTV со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников, пилоты сообщили руководству о "внезапной болезни" после того, как компания в очередной раз отказалась выплатить им задолженность по заработной плате за последние несколько месяцев. В последний раз пилоты получили жалование в сентябре, и тогда оно было выплачено им лишь частично, отмечает NDTV.

"Из-за жалоб пилотов на дурное самочувствие авиакомпания отменила 14 из запланированных ранее рейсов. В действительности, сотрудники протестуют против невыплаты зарплат, а также нежелания Национальной ассоциации работников авиации (National Aviator's Guild, NAG) решать эту проблему с их руководством", — заявил источник телеканала.

Авиаперевозчик, в свою очередь, принес извинения клиентам, чьи рейсы были отменены, и подтвердил готовность выполнить финансовые обязательства перед своими сотрудниками в полном объеме.

"Компания продолжает полностью поддерживать и сотрудничать со всеми своими сотрудниками, в том числе с пилотами и техническими служащими… Руководство Jet Airways успешно работает над разрешением спорных вопросов со своими подчиненными", — сказано в распространенном заявлении компании.