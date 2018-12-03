Индийская Jet Airways отменила 14 рейсов после "внезапной болезни" пилотов

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 дек — РИА Новости. Один из крупнейших авиаперевозчиков Индии — компания Jet Airways — отменила 14 из запланированных на воскресенье и понедельник рейсов после отказа многих пилотов выйти на работу "из-за дурного самочувствия", сообщает телеканал NDTV со ссылкой на информированные источники.
"Из-за жалоб пилотов на дурное самочувствие авиакомпания отменила 14 из запланированных ранее рейсов. В действительности, сотрудники протестуют против невыплаты зарплат, а также нежелания Национальной ассоциации работников авиации (National Aviator's Guild, NAG) решать эту проблему с их руководством", — заявил источник телеканала.
"Компания продолжает полностью поддерживать и сотрудничать со всеми своими сотрудниками, в том числе с пилотами и техническими служащими… Руководство Jet Airways успешно работает над разрешением спорных вопросов со своими подчиненными", — сказано в распространенном заявлении компании.