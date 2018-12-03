ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори назначен спецпредставителем премьер-министра страны на переговорах с Россией по заключению мирного договора, подтвердили РИА Новости в понедельник в пресс-службе японского МИД.
По его данным, с российской стороны спецпредставителем президента РФ станет заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.
"На саммите Японии и России по случаю проведения в Буэнос-Айресе встречи G20 эти назначения были подтверждены", — сообщили в МИД.
В начале будущего года, напомнили во внешнеполитическом ведомстве, премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит с визитом Россию.
"Если будет такая возможность, должна состояться встреча министров иностранных дел Японии и России", — сообщили в МИД Японии.
Игорь Моргулов и Такэо Мори и ранее многократно проводили консультации по вопросам двусторонних отношений.
Как заявил на брифинге в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, договоренность о спецпредставителях по переговорам о мирном договоре "будет иметь значение и эффективность для ускорения переговоров".
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Вместе с тем в последние годы Москва и Токио выразили стремление решить проблему мирного договора и активизировали экономическое сотрудничество, в том числе на Дальнем Востоке.