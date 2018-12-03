ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори назначен спецпредставителем премьер-министра страны на переговорах с Россией по заключению мирного договора, подтвердили РИА Новости в понедельник в пресс-службе японского МИД.

По его данным, с российской стороны спецпредставителем президента РФ станет заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.

"На саммите Японии и России по случаю проведения в Буэнос-Айресе встречи G20 эти назначения были подтверждены", — сообщили в МИД.

В начале будущего года, напомнили во внешнеполитическом ведомстве, премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит с визитом Россию.

"Если будет такая возможность, должна состояться встреча министров иностранных дел Японии и России", — сообщили в МИД Японии.

Два дня назад в Буэнос-Айресе по итогам встречи с Абэ президент РФ Владимир Путин сообщил на пресс-конференции, что работу по вопросу заключения мирного договора с Японией будут вести спецпредставители президента РФ и премьер-министра Японии, а курировать её будут главы МИД двух стран.

Игорь Моргулов и Такэо Мори и ранее многократно проводили консультации по вопросам двусторонних отношений.

Как заявил на брифинге в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, договоренность о спецпредставителях по переговорам о мирном договоре "будет иметь значение и эффективность для ускорения переговоров".

Москва и Токио давно ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны. Претендуя на четыре острова южных Курил, Япония требует их передачи под свой суверенитет для подписания договора. Притязания на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Вместе с тем в последние годы Москва и Токио выразили стремление решить проблему мирного договора и активизировали экономическое сотрудничество, в том числе на Дальнем Востоке.