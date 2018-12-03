Американец снял на камеру похожие на НЛО шары в небе

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Житель США снял на камеру похожие на НЛО огни в небе над национальным побережьем в Северной Каролине. Кадры опубликованы на YouTube.
"Это видео начинается с того момента. Опять же, когда он появился, он становился то ярче, то тусклее, а количество огней увеличивалось до четырех, но в целом он не двигался с места", — сказал автор ролика.
Пользователи Сети выдвинули разные версии случившегося, среди которых огни самолета, а также шаровые молнии. Один из комментаторов предположил, что этим явлением оказалось горение газового факела на нефтяной вышке, а четыре огня получились из-за атмосферной дисперсии.