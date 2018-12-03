В Казахстане два человека скончались из-за несчастного случая на шахте

АЛМА-АТА, 3 дек – РИА Новости. Два работника Орловской шахты ТОО "Востокцветмет" в Казахстане скончались в результате несчастного случая на производстве, сообщила компания KAZ Minerals.сайте компании.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.
Группа KAZ Minerals является крупным производителем меди в Казахстане. Компания ведет операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Киргизии, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской области.