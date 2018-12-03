США и Великобритания рискуют поссориться из-за F-35, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Отношения между военными США и Великобритании могут серьезно испортиться из-за спора вокруг закупок американских истребителей F-35, сообщает Sky News со ссылкой на источник в британском минобороны.

Отмечается, что программа закупки включает 138 американских истребителей F-35, причем все они будут относиться к типу B (морского базирования). Однако, как сообщил источник телеканала, руководство королевских ВВС хочет добиться, чтобы в программу были включены истребители и типа A (наземного базирования). Такое изменение приведет к сокращению числа эскадрилий, способных совершать операции с борта авианосцев "Королева Елизавета" и "Принц Уэльский", а это, в свою очередь, подорвет авианосную программу страны, заявил он.

Источник считает, что такой шаг значительно снизит военный потенциал британских авианосцев и испортит отношения с Соединенными Штатами, поскольку США считают ВМС Великобритании единственным равным флотом, способным управлять авианосцами.

"Если британцы появятся на месте боевых действий без боеспособного авианосца, то это полностью дискредитирует наши военные возможности. Если Королевские ВВС получат F-35 варианта A в ущерб авианосцам, о чём они фактически и говорят, то в глазах США это будет выглядеть, как огромное предательство", — сообщил источник. При этом он добавил, что США также помогали Великобритании восстановить способность проведения военно-морских операций после того, как ее ВМС приостановили использование авианосцев в 2010 году ради экономии.

Как добавляет телеканал, стоимость одного истребителя F-35 для авианосцев составляет 90 миллионов фунтов стерлингов, в то время как такие же истребители наземного базирования стоят на 20 миллионов фунтов стерлингов дешевле. Таким образом, британские военные, возможно, пытаются сэкономить на покупке американских истребителей.