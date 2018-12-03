Спецпредставитель госсекретаря США по Афганистану в декабре посетит Россию

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит со 2 по 20 декабря ряд стран, включая Россию, сообщили в госдепе.

Точная дата визита в Москву не называется.

"Специальный представитель по афганскому перемирию посол Залмай Халилзад посетит Пакистан, Афганистан, Россию, Узбекистан, Туркменистан, Бельгию, Объединенные Арабские Эмираты и Катара с межведомственной делегацией 2-20 декабря", — говорится в распространенном сообщении госдепа.

Отмечается, что в ходе поездки Халилзад "встретится с представителями афганского правительства и другими заинтересованными сторонами для поддержки и продвижения инклюзивного мирного процесса в Афганистане". Запланированы переговоры с президентом страны.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщал, что Халилзад планирует посетить Москву, визит может состояться в начале декабря.